Celle qui ne pardonnait pas

La traque d'un serial killer qui cible des étudiantes et ritualise leur mort de façon particulièrement macabre. L'auteur nous plonge dans une sombre affaire de meurtres en milieu étudiant. La capitaine de gendarmerie Gabrielle Berthelot et son adjoint Marc Darbanville (qui vient juste de remplacer un collègue tué en service) sont chargés de l'enquête par leur hiérarchie. Le tueur va vite se transformer en dangereux serial killer. Son mode opératoire : il s'en prend à de jeunes étudiantes dont il laisse les corps enveloppés dans leurs propres draps de lit comme dans une toge après leur avoir tressé les cheveux et glissé une fleur blanche entre les mains. Narguant la police, l'assassin s'amuse à laisser derrière lui des indices cryptés. Le jeu de piste commence...