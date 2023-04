La Nuhé . Suivi de Une petite Nuhé

La Nuhé : Léa et sa mère sont dans la montagne, dans la Drôme. Elles vident le petit chalet de Wim, qui a disparu depuis un an. Elles rangent et trient. Léa regrette sa tante, et elle aimerait convaincre sa mère de ne pas vendre le chalet de sa soeur, rempli des souvenirs de voyages de Wim au bout du monde, chez les indiens Kogis en Colombie. Mais le rangement est presque fini, la maison bientôt vendue, et la montagne est fragilisée par un chantier. Un matin apparaît un exécuteur testamentaire, personnage étrange et méthodique. Il demande à voir les objets de Wim, et à être conduit à la Nuhé, une cabane inspirée des rites des Indiens, cachée au dessus du chalet. - Pièce pour 2 comédiennes et 1 comédien/ Une petite Nuhé : "?Léa... Ma nièce. Elle est toute fine et brune et maligne... Non ? Ca ne vous dit rien ? ?" Wim, ou plutôt son esprit, doit retrouver Léa, sa nièce, afin de réparer la trame. Là-haut, dans la montagne de la Sierra Nevada en Colombie, les Indiens Kogis lui ont appris que la trame est ce lien invisible et précieux qui nous relie tous. Ils lui ont également transmis leur philosophie de vie basée sur des valeurs de partage, d'écoute et d'interdépendance des êtres et de la nature. Wim était reporter, elle a voulu devenir la soeur des Indiens Kogis mais elle était trop maladroite. Elle a abîmé la grenouille sacrée, la grenouille de la voie lactée. Maintenant, elle est morte, la trame est rompue et son esprit aventurier doit retrouver Léa afin de lui transmettre les rituels de réparation - Pièce pour 1 comédienne