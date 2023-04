Codex N° 27 : La chute de Constantinople

Le 29 mai 1453, le sultan ottoman s'empare de Constantinople. Cet événement marque pour beaucoup d'historiens la césure entre le Moyen Age et les Temps modernes. L'Empire byzantin, qui cesse d'exister ce jour-là, était en fait l'Empire romain d'Orient qui, devenu chrétien au IVe siècle, avait survécu mille ans à l'Empire romain d'Occident. Le dossier analyse les causes et le contexte géopolitique de l'événement, ses divers protagonistes (Byzantins, Occidentaux, Ottomans, princes balkaniques), sa dimension religieuse et ses conséquences géopolitiques (basculement de l'Europe de la Méditerranée vers l'Atlantique) et culturelles (naissance de l'humanisme et de la Renaissance).