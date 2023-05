Une couronne d'épines Tome 2 : Défendre le prince

Everleigh Blair est peut-être la nouvelle reine de Bellona, mais ses problèmes sont loin d'être terminés. Tout d'abord, elle doit gérer une cour remplie de nobles arrogants et particulièrement exigeants qui veulent tous s'emparer de sa couronne. Comme si cela ne suffisait pas, un assassin tente de la tuer au sein même de son palais. Malgré les menaces, Evie part pour le royaume voisin d'Andvari afin de négocier une alliance dont elle a désespérément besoin. Mais les choses se compliquent lorsqu'elle rencontre un roi bien décidé à lui faire payer la mort de ses hommes durant le massacre de Sept Flèches. Des forces obscures sont à l'oeuvre dans le palais andvarien, et Evie ne tarde pas à découvrir que personne n'est à l'abri du danger. Pire encore, son immunité à la magie commence à faire des siennes, laissant craindre à Evie de ne pas être assez puissante pour devenir une vraie Reine de l'Hiver. La vie, la magie et la couronne d'Evie ne sont pas les seules choses en danger. Son coeur aussi pourrait bien être brisé par Lucas Sullivan, le fils illégitime du roi andvarien et l'homme qu'elle... Eh bien, à vrai dire, Evie ne sait pas trop ce qu'elle peut se permettre de ressentir pour lui. Une seule chose est sûre : protéger un prince pourrait être encore plus difficile que de tuer une reine...