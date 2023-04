Moins de gestion, plus de leadership. Proposition d'un modèle de leadership transformationnel

Dans un monde de plus en plus complexe et volatil, tous les domaines d'activité sont frappés de lourdeur bureaucratique et entachés de conflits qui génèrent souffrance et découragement. Or, c'est l'humain qui est justement le pivot de toutes les organisations, c'est à lui que les dirigeants devraient d'abord dédier leurs efforts. Seul un faible pourcentage des leaders possède cette approche innovatrice. Alors, comment résoudre cette équation ? La piste la plus prometteuse consiste à se réinventer, à opérer une métamorphose personnelle afin de développer son savoir-être et ainsi devenir un leader transformationnel, capable de proposer des solutions originales et de mobiliser son entourage pour les mettre en place.