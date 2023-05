Le pouvoir de l'intention. Une énergie puissante pour réussir

Aimeriez-vous vivre une vie plus épanouie, avoir moins de soucis ? Souhaiteriez-vous être envahi(e) d'un sentiment de réussite et de plénitude ? Le pouvoir de l'intention permet de vivre dans l'harmonie et le bonheur, sans stress ni préoccupations. Mieux encore, il permet de se sentir bien au quotidien, sachant que tous nos désirs se réaliseront en temps et en lieux. Car en changeant certaines habitudes de pensée et d'action, il est possible de transformer notre existence. L'intention représente non seulement le désir ardent de réaliser un rêve ou d'atteindre un objectif, mais elle est vue également comme une source concrète d'énergie positive. Ce livre explique ce qu'est l'intention, comment manifester ses désirs grâce à ce pouvoir et comment l'appliquer au quotidien. "? ? Le pouvoir de l'intention permet de vivre sa vie dans l'harmonie et le bonheur. " Slavica Bogdanov Slavica Bogdanov est coach de vie, formatrice et auteur de nombreux livres de développement personnel dont, aux Editions Jouvence, la Loi de l'attraction et le Petit cahier d'exercices pour pratiquer la loi de l'attraction. Ses champs d'expertises sont donc la loi de l'attraction, les stratégies et conceptions de paliers de succès, la gestion du temps et l'augmention de l'estime de soi. Née à Belgrade, élevée à Paris, elle vit aujourd'hui en Floride.