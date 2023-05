Déployer son énergie sans disjoncter

"Ce livre est une histoire de croisements. Entre des personnes qui veulent des réponses et une coach qui aime poser des questions". Vous avez un emploi valorisant, une vie riche d'expériences et de rencontres. De l'extérieur, vous menez votre quotidien tambour battant. A l'intérieur, en revanche, c'est une autre affaire. Vous oscillez entre surrégime et sous-régime, c'est épuisant. Vous aspirez à quelque chose de différent, à plus de sérénité, de paix, de compassion vis-à-vis de vous-même. Bref, vous rêvez d'une vie dense, mais qui ne vous épuise pas ! Ce livre vous mettra sur la voie : il présente les différentes énergies qui nous animent (physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, relationnelle, d'équipe) et propose des pistes de réflexion sur nos modes de fonctionnement. Des conseils pratiques vous aideront à modifier consciemment vos façons d'être et de faire. Un seul objectif : être plus à votre service et créer enfin les changements que vous souhaitez dans votre vie personnelle et professionnelle.