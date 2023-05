Révolution énergétique. Solutions pour un avenir vraiment durable

Le changement climatique est une réalité que personne ne peut plus contester et de nombreuses solutions existent, qu'elles soient technologiques, écologiques ou sociétales. Pour autant, il est capital de comprendre leur capacité à répondre à une demande qui ne cessera de croitre. Face à la confusion des messages, face à la multiplicité et, parfois, la naïveté des feuilles de route pour atteindre un monde neutre en carbone, ce petit livre propose de revenir aux fondamentaux que nous devrions tous connaître avant de pouvoir choisir le type de développement que nous souhaitons. Il invite à sortir des positions dogmatiques, des idées reçues et partisanes, et à prendre conscience que tous les choix à notre disposition présentent des avantages et des inconvénients et que ceux-ci doivent être quantifiés de manière rigoureuse afin d'éviter que les choix d'aujourd'hui ne deviennent les catastrophes de demain ! Sommaire : Introduction 1. Un monde plein d'énergie Une brève histoire de l'énergie – Energie = qualité de vie : oui, mais pas pour tout le monde ! – Energie et croissance économique – Energie et démographie – Une croissance finie dans un monde fini – Croissance et santé de la planète – Croissance et préservation de l'environnement : faut-il vraiment choisir ? 2. Dérèglement climatiqueC'est quoi ? – CO2, c'est l'effet de serre, mais c'est aussi la vie ? – Comment sommes-nous donc passés de > ; 20 % à 0,03 % – Les causes du dérèglement – Peut-on arrêter le dérèglement climatique ? –Quelles sont les sources d'émissions de CO2 et autres gaz à effets de serre ? – Comment décarboner ? 3. Les solutionsLes solutions technologiques – Les solutions bas carbone – Les solutions naturelles – Les solutions personnelles – La solution de l'économie circulaire – La solution sobriétéConclusion. On s'y met quand ? Annexe : ACV des systèmes énergétiques Remerciements et conseils bibliographiques Cette section contient des informations encore jamais publiées dans un ouvrage grand public sur la transition énergétique, dont notamment une comparaison sur la base d'analyses du cycle de vie des différentes sources d'énergies à partir de 9 critères : 1) la densité énergétique, 2) l'efficacité énergétique, 3) les facteurs de charges, 4) les émissions de CO2, 5) la consommation de matière première, 6) l'impact sur la santé humaine, 7) la génération de déchets, 8) l'utilisation de la ressource eau, 9) le taux de retour énergétique.