Hawaï, 7 décembre 1941, l'aviation japonaise bombarde Pearl Harbor, les Etats-Unis entrent en guerre et la vie de centaines de milliers d'Américains d'origine japonaise bascule soudainement dans l'inconnu. Internés dans des camps de fortune, confrontés au racisme le plus ignoble, contraints d'abandonner du jour au lendemain leurs possessions, de faire une croix sur leurs rêves et d'oublier leurs amis, quelques-uns auront le courage de surmonter ces obstacles pour s'engager dans l'armée et combattre les ennemis de la liberté. Ils étaient comme des géants évoque l'histoire méconnue des soldats nippo-américains qui ont participé à la libération de l'Italie puis de la France. Là, au coeur des Vosges, ils ont connu une horreur à nulle autre pareille dont bien peu sont ressortis indemnes. Avec ce récit haletant où s'entremêlent les destins singuliers de Japonais d'Hawaï, de fils de fermiers de Californie ou d'enfants d'immigrés venus des villes-champignons de l'ouest et même d'un objecteur de conscience, Daniel James Brown sort de l'oubli une aventure émouvante, faite d'héroïsme et de dévouement, d'amitié et de détermination, de sacrifices et de victoires sur la haine, quelle qu'elle soit.