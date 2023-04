Ceux d'en haut

En allant à la découverte du petit village limousin où son père ne donne plus signe de vie, Fanny va tenter d'éclaircir le mystère de sa disparition. Contre toute attente, sa quête va insuffler un sens nouveau à son existence. Que s'est-il passé à Manilhac-le-Haut en cette nuit de novembre ? On n'a plus jamais revu Laurent Lerault. Dévastée par une rupture amoureuse et inquiète pour ce père dont elle sait les fragilités, mais pas les secrets, Fanny fuit la capitale pour aller à sa recherche. Laurent, peintre de talent, s'est réfugié des années plus tôt dans ce hameau du Limousin sur lequel veillent les ruines d'un château fort. Loin de tout, les gens de Manilhac ont leur part d'ombre. Leur mutisme ou leurs aveux à mots couverts font douter la jeune femme. Seul Mathieu, pisciculteur divorcé, lui apporte un certain réconfort. Contre toute attente, Fanny va se reconstruire au contact de ces hautes terres et de ceux qui en sont l'âme. Et percer enfin le mystère de la disparition de son père ? Un roman d'une belle humanité, du nécessaire retour au lien et à la vie.