Petit guide des villes et des pays imaginaires

D'Arkham à Gotham, de l'Atlantide au Groland, de l'île au trésor à l'île de Lost, de la Syldavie à Twin Peaks, ce guide vous fait plier bagage pour vous emmener dans des contrées... imaginaires. Imaginaires, et néanmoins situées dans notre monde ! Ici, nulle contrée fabuleuse, fantastique, fantasmatique ou farfelue, mais des géofictions ", lieux qui se glissent dans les interstices du réel pour rendre le fictif plausible. Dans ce livre stimulant, oeuvre d'un vrai vulgarisateur, riche en anecdotes et en histoires amusantes, l'auteur nous dévoile ces créations comme autant de miroirs tendus au monde connu. Nous parcourons ces mondes insérés, encartés " (Pierre Jourde) et découvrons ce qu'ils disent de notre rapport aux lieux. Après tout, Twin Peaks n'est-il pas l'archétype de la petite ville américaine ? La Syldavie et la Bordurie, la meilleure image de l'imbroglio géopolitique des Balkans ? L'Atlantide de Platon, la métaphore du destin politique des cités grecques ? Ou quand tous les chemins qui mènent à Pétaouchnok sont les meilleurs raccourcis vers le monde réel...