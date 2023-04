Magic Charly Tome 2

Saint-Fouettard ! C'est dans cette sinistre institution pour jeunes magiciens indisciplinés que sont envoyés Charly et Sapotille. Alors que des forces malfaisantes oeuvrent pour prendre le contrôle de la magie, les deux amis sont plus que jamais déterminés à agir. Mais comment lutter quand on n'a aucun sortilège sous la main ?