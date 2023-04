Un livre d'autocollants très coloré à compléter de jolis papillons qui volent de page en page. Ce beau livre d'autocollants invite les jeunes enfants à découvrir le monde fascinant des papillons de jour et de nuit. Ils se familiariseront avec leur cycle de vie et découvriront comment un oeuf minuscule donne naissance à une chenille qui devient chrysalide dans son cocon et se transforme en magnifique papillon. Ils observeront également comment les papillons se nourrissent du nectar des fleurs ou de fruits. Avec plus de 150 autocollants à placer au fil des scènes imagées.