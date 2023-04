Timebomb Teacher Tome 1

Azusa Tsugumo rêve de devenir chercheuse dans une grande université publique, mais ses espoirs sont ruinés quand elle découvre que son mentor, le professeur qu'elle admire, s'est approprié les résultats de ses recherches. Dépitée, Azusa accepte un poste de professeur de chimie dans un lycée. La vie d'enseignante n'est pas facile. La jeune femme subit en effet les moqueries des élèves et endure le harcèlement moral de leurs parents, pourtant le plus dur est devant elle... Le jour où sa soeur Ruka, sa seule famille, disparaît mystérieusement, elle se lance alors à sa recherche mais découvre rapidement que des clans de yakuzas sont mêlés à cette disparition. Evidemment, Azusa devient leur cible ! Seule et démunie face à ces dangereux criminels, Azusa ne peut compter que sur ses connaissances en physique et chimie pour s'en sortir ! Yanagi Takakuchi est un jeune auteur qui a commencé sa carrière avec un one shot intitulé Magical Sister dans le shonen Jump+ en 2020. C'est finalement l'année d'après qu'il débute sa première série : Timebomb Teacher (Hara Hara Sensei en VO). Mettant en scène une jeune chercheuse qui voit son monde partir en lambeaux, cette série nous plonge dans une spirale infernale. Face à son envie de retrouver sa soeur, elle doit prendre son courage à deux mains pour s'opposer à des criminels de la pire espèce. Jouant autant sur l'enquête qui entoure cette disparition que sur l'action qui en découle, ce titre en 4 tomes nous délivre une histoire haletante qui ne cesse de monter en puissance. Quand une prof de chimie décide de prendre les choses en main, cela fait forcément des étincelles !