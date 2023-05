Excel Microsoft 365. Fonctions de base, 2e édition

Ce livre vous présente dans le détail les fonctions à connaître pour créer vos premiers tableaux et graphiques avec Excel, le célèbre tableur de Microsoft® ; il s'adresse à toute personne débutante dans l'utilisation d'Excel. Il a été rédigé avec la version d'Excel disponible avec un abonnement Microsoft 365. Après la description de l'environnement comprenant le ruban et l'onglet Fichier, vous apprendrez à créer, enregistrer, ouvrir vos classeurs y compris sur l'espace de stockage en ligne OneDrive. Vous découvrirez toutes les techniques de saisie et de modification des données (nombres, dates, séries de données, remplissage instantané...). Vous verrez ensuite comment effectuer des calculs simples (somme, pourcentage, statistiques) en exploitant les nombreuses fonctions de calcul d'Excel. Vous apprendrez à modifier le contenu des cellules, à copier/déplacer des données, à trier le tableau, à modifier sa structure en ajoutant ou supprimant des lignes et colonnes et en gérant les feuilles de calcul qui le composent. Vous exploiterez ensuite les nombreuses fonctions mises à votre disposition pour mettre en forme vos tableaux (polices de caractères, formats des nombres et dates, couleurs, bordures, styles...) avant d'en modifier la strong> ; mise en page (marge, en-tête et pied de page) en vue de les imprimer. Excel est un outil puissant en matière de représentation graphique ; vous verrez comment créer et mettre en forme les principaux types de graphiques disponibles : graphiques linéaires, histogrammes, sectoriels, graphiques de cartes en 2D. La dernière partie est consacrée aux objets graphiques et détaille l'insertion et la mise en forme d'objets graphiques, de diagrammes (organigrammes), d'images (icônes, modèles 3D) à l'aide des nombreux effets à votre disposition. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez vous procurer dans la même collection, le livre Excel Microsoft 365 - Maîtrisez les fonctions avancées du tableur de Microsoft®.