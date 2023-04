Les Guerres Secrètes

Les plus grands héros de la Terre se voient téléportés sur une planète lointaine, et sommés d'affronter les plus terribles vilains par une entité cosmique appelée le Beyonder. Le vainqueur du combat verra ses rêves les plus fous réalisés ! C'est le début d'une guerre ouverte qui connaîtra son lot de rebondissements et ne laissera personne indemne. Le premier crossover impliquant quasiment tous les héros Marvel n'a pas pris une ride et marque un tournant dans la carrière de bien des héros, comme la découverte du costume noir de Spider-Man (qui deviendra Venom) et le remplacement de la Chose par Miss Hulk au sein des Quatre Fantastiques.