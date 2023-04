Thor. Le Massacreur de Dieux

Gorr a juré de tuer tous les dieux de l'univers, partout et pour l'éternité. Une mission de longue haleine qui le confronte à trois versions de Thor : un fils d'Odin jeune dans un lointain passé, celui de la période actuelle et un roi Thor vieillissant, assiégé à la fin de l'éternité. Le Dieu du Tonnerre va devoir affronter l'un des plus féroces adversaires qu'il ait jamais rencontré. La formidable saga de Jason Aaron et Esad Ribic a donné le coup d'envoi d'une gigantesque fresque, que nous avons récemment recueillie dans deux albums MARVEL OMNIBUS et qui a largement inspiré le film Thor : Love & Thunder.