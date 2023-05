Les 30 plus beaux circuits du monde

Faites le tour du monde des circuits automobiles majeurs, appartenant principalement aux Grands Prix de Formule 1. Qu'ils soient en sommeil (Montlhéry, Dijon-Prenois en France, Oscar Alfredo Galvez en Argentine, etc.) ou toujours en activité (Indianapolis, Le Mans, Monza, Silverstone, Spa, etc.), découvrez-les en photos et en détails techniques, de manière historique et pratique. Ce panorama des 30 plus beaux circuits du monde dresse les faits majeurs de course de chaque circuit, les anecdotes et spécificités qui les caractérisent.