Les vacances

Un kit d'activités comprenant des coloriages, des stickers, des images à décalquer et des activités manuelles pour stimuler l'apprentissage et la coordination des tout-petits. Lis le livre de 16 pages et amuse-toi à réaliser les activités proposées. 100 stickers, 200 décalcomanies à sec et un stylo spécial décalquage pour compléter et colorier les quatre décors sur le thème des vacances !