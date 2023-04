Petit précis de viticulture. Tome 2, La production de raisins

Comment produire des raisins en quantité et de qualité, pérenniser le vignoble, s'adapter au changement climatique, rechercher une performance économique et environnementale, intégrer les attentes de la société et des consommateurs ? Ce second tome apporte toutes les connaissances la protection de la vigne et les auxiliaires, le taille et le flux de sève et les nouvelles applications de la viticulture de précision. Véritable outil de réflexion, de formation et de communication, il résulte d'une collaboration entre enseignants en lycées, universités et écoles d'ingénieurs, ingénieurs de centres techniques ou de conseil. Doté d'une riche iconographie, il s'adresse aux étudiants, aux vignerons et aux ingénieurs.