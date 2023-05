Le guide amoureux des oiseaux

Un guide pour les amoureux des oiseaux des jardins et de la forêt. Un guide parfaitement documenté et illustré par Yves Thonnerieux, photographe qui sait capter le moment furtif pendant lequel l'oiseau est sublimé. Plus de 86 espèces communes sont présentées : comportement, habitat, nourriture, migration, etc. L'ouvrage est ponctué de conseils et astuces pour les nourrir ou créer un refuge.