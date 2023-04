Le jardin sur le toit de Linh

Une fiction pour aider les jeunes enfants à identifier des fruits et des légumes de tous les jours. La petite Linh souhaite cueillir des myrtilles pour le brunch hebdomadaire. Mais de quoi s'agit-il ? A partir d'indices, cet ouvrage incite le jeune lecteur à découvrir des fruits et légumes en compagnie d'un héros de son âge. Il identifiera ainsi des groseilles, des mûres, des framboises mais aussi des tomates, des brocolis et plein d'autres fruits et légumes qu'il consomme régulièrement.