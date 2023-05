Dans l'angle mort. La biographie officielle du policier le plus populaire de Belgique

Bertrand Caroy aligne les cartons d'audience chaque mardi soir sur RTL-TVI avec l'émission Enquêtes. Des audiences qui, depuis une vingtaine d'années, se rapprochent de celles du Journal Télévisé le plus regardé en Wallonie et à Bruxelles ! Tout gosse, Bertrand Caroy, fils et petit-fils de policiers, rêvait de devenir motard. Il y est parvenu, jusqu'à devenir, grâce à RTL, le policier le plus célèbre, et le plus apprécié, de Belgique. L'inspecteur Caroy part du principe que les bons conseils et la prévention seront toujours plus porteurs qu'une répression sèche. Il dialogue et raisonne les usagers de la route en infraction. Il ne punit que quand il n'a pas d'autre choix. A côté de cela, son métier lui a valu quelques drames, et derrière ce fonctionnaire à l'humeur taquine se cache un homme meurtri. Il était le passager d'un collègue qui a raté un virage et perdu la vie. Un accident de moto a failli le défigurer à vie. Tout cela après la perte de son grand frère, fauché par un... policier ivre. Un accident qui a ruiné la vie d'une famille entière. Dans ce livre, Bertrand Caroy dépoussière l'image parfois austère de la police. Il cherche à rapprocher la population et l'autorité qui verbalise. Il essaie de réinstaurer le respect pour l'uniforme. Vaste chantier. Il conseille et applique ce postulat : " Chaque fois que j'ai l'impression d'avoir empêché un drame par une intervention et un discours bien senti, chaque fois que je pense avoir raisonné un chauffard, j'ai fait ma journée ! " Il évoque le statut de personnage public que la télé lui a conféré, et aussi les inévitables jalousies de collègues. Il s'était d'abord fait un nom dans la région de Mons en étant, pendant de nombreuses années, un acteur majeur du fameux Doudou. En participant à la série Enquêtes, il a étendu sa popularité à l'ensemble de notre territoire francophone.