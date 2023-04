Dark Protectors Tome 11 : Quade

Chaque guerrier a son âme soeur. Depuis des années, Haven est hantée par d'étranges rêves au cours desquels un séduisant étranger lui apparaît, en proie à de terribles tourments. Et les visions de Haven semblent si réelles, au point qu'il lui semble pouvoir lui parler et le toucher... Quade est prêt à basculer dans la folie, et seule ses visions d'une femme au coeur généreux l'aident à tenir le choc. Lorsqu'il parvient enfin à se libérer, il se retrouve seul et désorienté dans un monde qu'il ne reconnaît plus. Une seule chose compte alors pour lui : retrouver Haven, et la protéger contre le monstre qui les traque tous les deux. " Rebecca Zanetti mêle action, passion et intrigues avec talent. " Publishers Weekly " Le meilleur de la romance paranormale. " Cynthia Eden " Une romance paranormale sombre, intense et captivante. " Harlequin Junkie " Entraînant et sexy... Une excellente lecture. " Under the Covers Book Blog Pour public averti