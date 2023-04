Psi-changeling Tome 21 : L'écho des tempêtes

Un amour disparu. Les Psis ont enfin été libérés du protocole Silence, pourtant Ivan Mercant est toujours prisonnier de son propre esprit et de la menace psychique qu'il retient à grand-peine. Sa rencontre avec la vibrante changeling Lei lui redonne le goût de vivre et la force de résister. Mais Lei disparaît au cours d'une attaque meurtrière en pleine tempête, sans laisser d'autre trace que du sang dans la neige... jusqu'au jour où Ivan croise le regard d'une inconnue. Soleil a tout perdu et vit dans un monde de solitude absolue. Sa part sauvage reconnaît Ivan, mais sa mémoire est en lambeaux et seul subsiste en elle un désir féroce de vengeance...