Mon jardin, allié contre la canicule

Etalement urbain, sols de plus en plus artificialisés et réchauffement climatique : les étés dans nos villes sont déjà devenus insupportables. Grâce à ce livre, faites de votre jardin un allié contre la chaleur : - des solutions faciles pour récupérer l'eau et prendre soin de votre sol - des choix de plantes rafraîchissantes et adaptées aux épisodes de fortes chaleurs (îlots de verdure, végétalisation des murs, toits verts) - des idées d'agencements et de matériaux (dallage qui renvoient la chaleur, clôture, pièces d'eau...). Chaque nouvelle oasis de verdure apporte sa contribution à la protection du climat.