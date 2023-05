La saga des Florio Tome 2 : Le triomphe des lions

La famille Florio règne désormais sur la Sicile. A Palerme, elle possède palais, usines, bateaux, soieries. On l'admire et on la craint. Mais la gloire demande efforts et sacrifices. Si Ignazio, qui a succédé à son père, pousse ses ambitions au-delà de la Sicile, son fils et futur héritier sait que le sang des Florio ne lui suffira pas : il lui faut la force des bâtisseurs. Sera-t-il capable de prendre les rênes de l'empire dont il porte le nom ? Dans l'ombre, leurs épouses sentent que la fortune peut se briser sous les coups du destin, et que les hommes, eux aussi, sont fragiles. Numéro un des ventes en Italie, véritable phénomène, la saga de Stefania Auci est la fresque tragique et intime de l'Italie du Sud. Porté par un formidable travail documentaire qui n'étouffe jamais la fiction, Le Triomphe des lions possède un incontestable souffle romanesque. Lire Magazine littéraire. Une saga réussie. Le Parisien Week-end. En bonus : le début du tome 3 de la saga, Les Lions en hiver, paru aux éditions Albin Michel. Traduit de l'italien par Renaud Temperini.