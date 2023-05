Le Quark et le jaguar

Qu'est-ce qui relie la physique des particules la plus abstraites aux objets de notre vie quotidienne ? Comment penser à la fois les constituants les plus simples de la matière et les organismes vivants les plus sophistiqués, la formation des galaxies et celle des différentes cultures humaines ? En rapprochant les avancées les plus spectaculaires de la physique quantique de celle des particules, de la cosmologie, de la théorie de l'évolution, de la biologie et de la génétique, avec les nouveaux outils informatiques, Murray Gell-Mann montre que l'unité du monde et du vivant repose sur l'interrelation entre la simplicité la plus nue et la complexité la plus extrême. Fascinant par l'étendue des connaissances qu'il livre, ce voyage au coeur de la science contemporaine est aussi le plaidoyer personnel d'un scientifique soucieux de préserver un équilibre entre progrès technologique et respect de l'environnement et de sa diversité. Murray Gell-Mann a reçu Prix Nobel en 1969 pour sa théorie des quarks, particules subatomiques devenues l'une des bases de la physique quantique.