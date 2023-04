L'ogre qui avait une toute petite voix

Les ogres, tout le monde le sait, ont une grosse voix terrifiante qui gronde comme le tonnerre. Tous les ogres, sauf Féroce. Féroce, lui, a une toute petite voix, et il ne fait peur à personne... Mais est-ce si grave que ça ? Un récit qui donne confiance à l'apprenti-lecteur Qui sait comment est censé parler un ogre ? Et un ogre qui n'a pas une voix d'ogre ? Ce court récit donne au lecteur débutant l'occasion de s'entraîner, en douceur, à "mettre le ton", ce qui donne tout son sens au texte. Et comme il est invité à partager sa lecture, il peut montrer qu'il y arrive, et en être fier ! Lire pour soi, lire pour les autres Car lire à voix haute, ça sert d'abord et avant tout à lire pour quelqu'un. Grâce à un astucieux système de pages à déplier, ce livre permet au lecteur débutant de lire l'histoire en montrant les images à son public. Ainsi, pendant que le lecteur se régale à inventer une toute petite voix à son énorme héros, l'auditeur sursaute en découvrant à qui elle appartient ! Une collection unique pour développer le plaisir de lire Un concept innovant organisé en deux parties. Dans un premier temps, des pages d'échauffement qui préparent le lecteur à sa lecture en l'invitant à exercer son élocution, à trouver le bon rythme, à s'interroger sur les voix des personnages... Puis une histoire à lire seul... ou à des tas de gens !