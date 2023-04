L'obéissance sans cris ni punitions. 10 clés pour fixer des règles respectueuses et constructives

La notion d'obéissance est omniprésente dans nos sociétés, tant chez les adultes que chez les enfants : nous obéissons tous et toutes à des règles. Nos attentes sont particulièrement importantes avec nos enfants. Mais comment fixer des règles sans tomber dans l'autoritarisme ? Comment respecter le rythme et la personnalité de nos enfants tout en leur proposant un cadre relationnel, affectif et intellectuel rassurant ? Dans cette version augmentée des 10 clés, Stéphanie Damou-Sabry, coach en parentalité, nous livre tous ses conseils pour instaurer un climat de confiance à la maison. - Une multitude de conseils efficaces et éprouvés pour améliorer la vie familiale au quotidien, avec des relations plus justes et plus équilibrées. - Des éclairages sur la notion d'obéissance, ses enjeux, ses vertus et ses pièges.