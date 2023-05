Les animaux du froid. Premières lectures, premières découvertes

Un texte adapté aux premiers lecteurs (niveau début et milieu de CP) : texte 100 % déchiffrable. Des rubriques pour entrer dans l'apprentissage de la lecture et découvrir les sons, les lettres, les syllabes. Les lettres muettes et les sons complexes sont en couleur pour faciliter la lecture. Plein d'informations sur les animaux de la jungle et de très belles photos : l'ours blanc, le manchot, le morse, le renne, le renard polaire, la panthère des neiges... + Des cartes animaux avec des infos amusantes !