Le jour, la lune dort... Mais que fait la lune la nuit ? Tout en douceur, elle travaille à beaucoup de choses : dessiner des étoiles pour la Voie lactée, enlever la brume des prés, chasser le bruit des villes et des hameaux, fermer volets et rideaux, semer les rêves, enfermer les cauchemars... et d'autres surprises encore ! Sélection du ministère Cycle 1 : Entrer dans la langue, le langage et les images.