Le jeune chat Piste-fouet vient tout juste de se voir conférer un nom par l'Assemblée des Anciens et alors qu'il trouve l'âme soeur en la personne de la jolie Patte-feutrée, elle disparaît dans des circonstances mystérieuses. Dans un monde où l'Hom'o, descendant perverti du chat, n'est là que pour lui obéir, des créatures autrement dangereuses hantent la Terre et ses entrailles. Parti en quête de sa belle avec son compagnon, l'espiègle chaton Bond-vif, le jeune aventurier ne tarde pas à entendre parler d'ombres qui rôdent dans la nuit. Il devra alors les affronter, dans l'angoisse et dans l'horreur... Premier roman de Tad Williams, La Légende du noble chat Piste-fouet est une épopée bondissante, traitée avec humour et tendresse. D'une rare intensité, cette quête initiatique est un voyage à la découverte de ce monde de félins, des peuples et des mystères qui le composent. A l'image du Watership Down de Richard Adams, ce texte est devenu un livre culte. Il est aussi souvent évoqué comme un Seigneur des anneaux des chats, pour son système linguistique, sa cosmogonie et le folklore qu'il met en scène.