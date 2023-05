Le monde vu d'Istanbul. Géopolitique de la Turquie et du monde altaïque

De la Méditerranée au Caucase, les conceptions géopolitiques turques, avec leurs prolongements stratégiques et militaires, ébranlent l'OTAN et interpellent l'Occident. Au Karabakh comme en Libye ou dans le Nord syrien, Recep Tayyip Erdogan cherche un terrain d'entente avec Vladimir Poutine. Certes, l'agression russe sur l'Ukraine, liée à la Turquie par un " partenariat de défense ", semble avoir enrayé ce mouvement. Pourtant, l'Occident ne pourra faire l'impasse sur l'acteur géostratégique " Turquie " et ses ambitions, au coeur d'un vaste monde turc et musulman dont il importe de prendre la juste mesure. En multipliant les points d'entrée et les angles d'approche de la Turquie, des représentations géopolitiques d'Erdogan et de son cercle rapproché, cet ouvrage vise à comprendre le monde tel qu'il est vu depuis Istanbul. Les apports de l'histoire, la connaissance de la géographie et le recours à la géopolitique permettent de dresser la carte mentale des dirigeants turcs, de comprendre leurs objectifs politico-stratégiques et de dessiner les contours de ce qu'ils nomment le " Siècle turc ".