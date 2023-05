Gaston la licorne : Je suis fier

Gaston est une petite licorne différente des autres, ou presque... Sa crinière arc-en-ciel change de couleur en fonction de ses émotions ! Aujourd'hui la maitresse a une grande nouvelle : la classe de Gaston va partir en classe de découverte à la mer ! Pour faire du surf ! Tous les enfants sont ravis et sautent de joie... tous, sauf Gaston. Il ne sait pas trop s'il est content ou non. Il n'est jamais parti loin de chez et lui et ne sait pas faire de surf. Gaston n'est pas sûr d'avoir envie de partir en voyage scolaire, il ressent un peu la peur de ne pas y arriver, mais aussi de la tristesse de s'éloigner de ses parents... Gaston a peur de ce qu'il ne connaît pas. Au fil de l'album Gaston va se remotiver. Il se dit qu'il peut peut-être essayer de partir et que ça va sûrement être chouette d'être une semaine à la mer avec ses meilleurs amis et que pour le surf, glisser sur l'eau ça doit être rigolo, même à quatre pattes au début. Gaston est fier d'avoir réussi à aller plus loin que ses inquiétudes, fier d'avoir osé essayer. Une nouvelle couleur apparait alors sur sa crinière, le doré de la fierté ! Une série d'albums écrite et illustrée par Aurélie Chien Chow Chine, sophrologue pour les adultes et les enfants. Elle exerce notamment dans les écoles maternelles. Au milieu de chaque histoire : des petits gestes magiques (petits exercices très simples) pour aider l'enfant à gérer ses émotions.