La villa des petits bonheurs

Lucy Diamond, la romancière préférée des Britanniques Trois étages, un magnifique bow-window, une vue à couper le souffle : dans la jolie ville côtière de Brighton, SeaView House est une maison comme les autres dans un quartier où s'alignent les bâtiments style Régence. Mais ce qui fait la singularité de cette charmante et quelque peu surprenante villa, ce sont les résidents de passage qui semblent y échouer avec la marée. Comme Rosa, Charlotte et Georgie. Chacune a sa propre raison de refaire sa vie sur le bord de mer, et pourtant, elles vont créer dans cette ancienne bâtisse des liens qui bouleverseront tous leurs plans.