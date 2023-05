Rubricologie. Ou de l'invention des titres et sous-titres

Dans un passage de son Roman bourgeois (1666), Antoine Furetière prête à l'un de ses personnages le projet burlesque d'un livre intitulé Rubricologie, ou de l'invention des titres et rubriques, où il est montré qu'un beau titre est le véritable proxénète d'un livre. Le présent ouvrage prend au sérieux cette entreprise, pour comprendre ce que, durant le xviie siècle, le titre fait au livre et réciproquement. Quels sont les ressorts et les manifestations de leur enjeu commercial ? Dans quels contextes s'inscrivent-ils ? Quels en sont les effets de sens, y compris dans leur forme matérielle ? Quelles pratiques de lecture induisent-ils ? L'étude conduite dans ce volume s'attache à répondre aux nombreuses questions que suscite le tout premier énoncé d'un livre.