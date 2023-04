Le christianisme politique en Europe 1815-2015. Tome 1, Des partis qui ont fait l'Europe

Présents dans la plupart des pays catholiques, les partis démocrates chrétiens, catholiques ou chrétiens sociaux ont profondément marqué la vie politique des nations d'Europe occidentale. On leur doit, entre autres, l'intégration européenne. Majoritairement d'inspiration catholique, ils restent à ce jour les seules formations politiques à avoir été réellement " et de droite et de gauche ", car ils se situaient " ailleurs ". Ces partis connaissent aujourd'hui un profond déclin. Leur destin semble lié à l'évolution de la pratique religieuse et à la péremption des valeurs de la culture judéo-chrétienne. On peut ainsi analyser leur trajectoire de leurs débuts à leur crépuscule en passant par leur apogée. Le tome premier se consacre à une sociologie historique des partis chrétiens dans la ligne tracée par Stein Rokkan. Ce fut donc le clivage Eglise/Etat qui détermina leur émergence observée en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Le second tome traite du cas de pays où l'aventure des partis chrétiens tourna court. On y retrouve des expériences aussi importantes que celles de la France et de l'Italie auxquelles s'ajoute le cas de nations marquées par les empires centraux et le communisme.