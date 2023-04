La bible de l'alimentation crue en 400 recettes

Un guide de l'alimentation crue, qui vous accompagnera au quotidien ! Par la cuisson, nous appauvrissons de façon considérable nos aliments, au risque de les rendre moins digestes. Manger cru permet de ne pas dénaturer ce que nous mangeons, et d'agir sur notre santé pour le meilleur. Cet ouvrage nous propose 400 recettes simples pour adopter le cru au quotidien, en fonction de nos goûts et de nos besoins. Chacune est accompagnée du détail des calories, vitamines et minéraux présents, avec des conseils sur certains aliments et leurs associations. Christian Pauthe est médecin généraliste. Jean-Marie Ozanne était chef cuisinier.