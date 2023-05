3, 2, 1... climatarien·ne. Réduis ton impact carbone avec une alimentation végétale

"Je souhaite mettre en avant l'absurdité du système. Notre insensibilisation. La décision de fermer les yeux. Ou du moins de détourner le regard. On peut reprogrammer son cerveau. Son palais. Ses habitudes. J'aimais la viande rouge saignante à outrance. Si j'ai arrêté, tout le monde peut le faire." Et s'il était possible de changer la face du monde en éliminant de ton assiette les ingrédients dont l'empreinte carbone est la plus élevée ? Manger, tu le fais trois fois par jour, c'est ton bulletin de vote, ta meilleure arme. Sais-tu que, dans le contexte climatique actuel, adopter un régime végétarien serait sept fois plus efficace que de manger local ? Beaucoup de freins subsistent, mais n'est-ce pas plus abordable de manger végétal que de bloquer des pipelines ? Ce livre t'aidera à devenir un·e climatarien·ne conscient·e grâce à un programme d'actions progressives et des arguments en béton pour répondre à toutes tes questions.