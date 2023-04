Charles Maurras. Le nationaliste intégral

Charles Maurras. Un nom qui sent le soufre et dont l'évocation suscite des murmures désapprobateurs. Il faut dire que Maurras incarne parfaitement à travers ses écrits et la création de l'Action française (la ligue et le journal) la droite nationaliste, xénophobe et anti-républicaine. Monarchiste, il est aussi le fer de lance de l'antidreyfusisme et de la défense du maréchal Pétain. Dans cette biographie, l'auteur révèle, au-delà de la figure de l'homme et de l'uvre, tous les réseaux et les influences qui, en France ou à l'étranger, se rattachent au "maître de Martigues". Il montre, de manière définitive, que Maurras est bien ce "contemporain capital" dont le parcours est essentiel pour comprendre le premier XXe siècle.