Sortir de l'anorexie et de la boulimie. Construire sa trajectoire de soin

L'anorexie mentale est la maladie psychiatrique la plus mortelle. La boulimie est très peu diagnostiquée et traitée. Ce constat d'échec des soins de ces maladies, qui sont les deux faces de la même pièce, est d'autant plus terrifiant que le nombre de personnes qui en souffrent augmente. Ce livre propose une vision et un traitement intégratifs de ces maladies. Il revient aussi sur les idées reçues les plus courantes pour aider au changement de regard porté sur ces troubles si vite assimilés à des stéréotypes. Il s'adresse à toutes les personnes qui cherchent à savoir quelle trajectoire de soin mettre en place dans une démarche où le poids n'est pas l'obsession des thérapeutes, puis aux soignants, proches et aidants qui souhaitent porter un regard neuf sur l'anorexie et la boulimie.