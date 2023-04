Décrypter les symboles dans l'art

L'iconographie, étude des symboles - qu'il s'agisse d'animaux, d'objets, de plantes, de formes ou de gestes - est un élément essentiel de l'histoire de l'art. Ce guide dévoile plus de cinquante des symboles visuels les plus courants et les plus intrigants à travers le monde et les époques, de 2300 avant notre ère jusqu'à nos jours. Alors que les symboles traversent les dialectes et les frontières, leurs significations peuvent varier et sont souvent culturellement spécifiques. Le serpent, objet de fascination et de mysticisme dans la culture aztèque, représente généralement le péché en Occident. Matt Wilson décrypte les implications subtiles du symbolisme et les significations ouvertes et cachées des oeuvres, fournissant un outil indispensable pour l'interprétation. Une section de référence comprend des suggestions de lectures complémentaires, un glossaire des termes artistiques et historiques ainsi qu'un index.