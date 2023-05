Techniques et gestion de paie

Cet ouvrage, entièrement consacré au traitement de la paie au travers de cas pratiques et mises en situation d'entreprises fournit toutes les ficelles pour s'entraîner, réviser et décrocher le certificat de compétences professionnelles Technicien de paie. Les sujets sont inspirés d'épreuves réelles déjà soumises aux candidats et ont été conçus pour appréhender des secteurs d'activité divers dans le respect de la législation, des conventions collectives, de la jurisprudence et du contrat de travail.