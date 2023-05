Adjoint technique territorial principal de 2e classe. Edition 2023-2024

Outre une présentation détaillée des métiers et de la formation pour accéder à ces professions, ce guide tout-en-un permet de préparer : Les épreuves d'admissibilité (épreuve de connaissances techniques et épreuve de cas pratique) L'épreuve d'admission (entretien avec le jury) Des conseils méthodologiques, des exercices et des sujets d'annales corrigés récents sont proposés afin de vous familiariser avec les épreuves du concours.