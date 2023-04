En finir avec la fatigue

Avec Marina Carrère d'Encausse et Allo Docteurs, abordez les grands sujets de l'actualité bien-être et santé ! Troubles du sommeil, baisse d'énergie et de moral, problème de concentration, anémie... Dans notre vie chargée et hyperconnectée, la fatigue s'immisce partout et est souvent la résultante d'une mauvaise hygiène de vie (la maladie n'est en cause que dans 27 % des cas). Ce guide rassemble l'indispensable à connaître et des conseils ciblés pour retrouver la forme et l'équilibre : Comprendre : identifier les types de fatigue, les raisons (fatigue chronique, diabète, covid, carences alimentaires, stress, hyperactivité...) et les conséquences (irritabilité, concentration, mémoire, libido...) Agir : mettre en place une bonne hygiène de vie, booster son immunité et entretenir son capital vitalité sur le long terme (sommeil et sieste, alimentation et hydratation, sport, massage...)