Pilates. Fun. Simple. Efficace

Ce programme vous propose des exercices de pilates pour vous muscler en douceur. Ils vous permettent de vous entraîner 7 minutes par jour pour entretenir votre forme, tant physiquement que mentalement. Le pilates affine la taille, sculpte les muscles, et aide à s'assouplir. Vous permettez à votre corps de rester tonique. Vous brûlez des calories, apprenez à respirer, à vous détendre et à vous muscler, en prenant 7 minutes de votre temps journalier. La collection : " 7 minutes par jour " vous propose des programmes complets de remise en forme sur une durée d'un mois : 30 séances d'environ 7 minutes pour un entraînement de 3 exercices, précédés d'échauffements et suivis d'un retour au calme avec des étirements. Les exercices, qui ne nécessitent que peu de matériel, peuvent être réalisés n'importe où (à la maison, au bureau ou en voyage). Le concepteur du programme : Spécialisé dans la remise en forme (brevet d'Etat), Bakary Sissako est enseignant en éducation physique et sportive et préparateur physique pour des sportifs de haut niveau et professionnels (rugby, volley-ball, football, golf et Mixed Martial Art dit MMA).