Les châteaux de la Loire à vélo. Nos 20 plus beaux itinéraires

Le Routard vous invite à enfourcher votre vélo pour découvrir la région des châteaux de la Loire autrement ! Suite au succès de son album La France à vélo, Le Routard s'attaque à présent aux routes de nos régions, dans un nouveau format facile à transporter. Nous avons sélectionné pour vous plus de 20 itinéraires pour sillonner la région en famille, entre amis, à un rythme tranquille, à la journée ou le temps d'un week-end. Ces escapades sont à la portée de tous et musardent pour la plupart sur des pistes cyclables et des voies vertes bien fléchées. Elles sont toutes accessibles en train pour adoucir votre bilan carbone tout en faisant le plein d'oxygène. Et pour les moins sportifs, les VAE (vélos à assistance électrique) ne vous laissent plus aucune excuse ! Nos balades sont également truffées de bonnes adresses, pour ne rien manquer en chemin et reprendre des forces ! Restaurants, spots de pique-nique, chambres d'hôtes... Mais aussi toutes les bonnes adresses pour louer ou réparer son vélo sur les parcours sélectionnés. Dans ce livre, pour chaque itinéraire : - une belle carte illustrée - les infos techniques sur la durée, le kilométrage et la difficulté - le déroulé et le descriptif étape par étape - les bonnes adresses pour reprendre des forces - toutes les infos pratiques pour se lancer (location de vélo, réparation, gare d'accès, sites internet, etc.) - le parcours intégral géolocalisé téléchargeable par QR code sur votre smartphone ! A mi-chemin entre le beau-livre et le livre pratique, cet ouvrage, joliment illustré, sera indispensable pour choisir votre prochaine escapade. Tous en selle !