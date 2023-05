Les ombres aussi ont peur du noir

Mathis Dubreuil-Chamberland mène une vie de rêve... en apparence. L'adolescent est l'héritier désigné de l'entreprise de luxe familiale, mais il ne supporte plus les injonctions à la virilité de son père alors qu'il s'interroge sur son identité et ses attirances. Et il doit passer l'été dans le vieux château familial peuplé de bruits nocturnes qui l'empêchent de dormir et l'angoissent. Encouragé par son amie Hedy, il s'efforce d'aller au-devant de ses peurs. Ensemble, ils commencent à explorer le château à moitié abandonné, ses couloirs sans fin, les pièces noyées dans la pénombre...