Enquêtes criminelles. Le cahier de vacances pour adultes

Au début de chaque enquête, une courte nouvelle plante le décor, dresse le portrait de la victime et de son entourage, et détaille le déroulement du crime. Suivent les constatations de la police arrivée sur les lieux et les pistes dont dispose l'équipe d'investigation chargée du dossier. C'est alors à vous de jouer ! Etudiez les preuves, les pièces à conviction, les photos et autres témoignages, et élucidez le crime ! En fin de cahier, retrouvez les solutions qui vous livreront la clé de chaque énigme... juste au cas où votre perspicacité n'en serait pas venue à bout !